Torna il divieto di balneazione sulla spiaggia dei Trecento a Sapri.Come accade ormai da qualche tempo a settembre le rilevazioni Arpac tornano a mostrare alterazioni nei dati, evidenziando la presenza massiccia di batteri nelle acque marine,in particolare nel tratto che va da Punta del Fortino a Vallone S. Domenico. I prelievi risalgono al 2 settembre e mostrano un valore di831 per gli enteorcocchi intestinali a fronte di unlimitemassimodi 200 e un valore di 1445 di escherichia coli, triplo rispetto alvalore soglia di 500. Il 4 settembre dunque l’amministrazione comuanledi Sapri è corsa ai ripari e come previsto ha diramato il divieto di balneazione in via precauzinale .



