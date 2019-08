Domenica 25 Agosto 2019, 15:24

Turista investe con la propria auto un anziano in sella a una bici e poi fugge senza soccorrerlo. È accaduto a Sapri sulla Strada Statale 18. L'automobilista secondo una ricostruzione, dopo l'impatto con la bici si sarebbe allontanato in auto senza soccorrere l'anziano di 85 anni. Il turista è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri a Villammare.L'anziano, 85 anni di Sapri, è ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Sapri per aver riportato fratture multiple e contusioni su tutto il corpo