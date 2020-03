Ultimo aggiornamento: 07:10

Da giorni a Lallio, un paese di 4200 anime del bergamasco, l’unico rumore che si sente è quello delle ambulanze. Sfrecciano di giorno e di notte tra strade e piazze deserte. Gli abitanti sono terrorizzati. «E quando sono assolutamente costretti a mettere il naso fuori di casa per andare in farmacia o a fare la spesa, hanno la testa bassa e neppure si guardano negli occhi per la paura di essere contagiati». Salernitana , figlia dell’artista Pio Peruzzini, vive in Lombardia da 15 anni. Nella sua vita, racconta, non avrebbe mai immaginato di fare la conta dei morti, «peggio che in guerra» e di dover contemporaneamente usare il pugno di ferro per chiudere spazi aperti e negozi, riuscendo a restare con i nervi saldi perché «sono il punto di riferimento per i miei cittadini, anche se ho paura».Allo stato i contagiati sono solo 5 e le famiglie in quarantena 7, ma il timore che i numeri possano dilatarsi, così come sta accadendo da giorni nella regione più martoriata d’Italia non è per nulla infondato. «Da sindaco e da salernitana. Stiamo vivendo una situazione drammatica, da film dell’orrore e non abbiamo nessuno strumento. È una guerra a mani nude. Voi avete un vantaggio temporale: dovete guardare al nostro esempio per limitare il contagio il più possibile. Dovete farlo restando chiusi in casa. È un sacrificio, ne sono consapevole. Ma se in Campania si dovessero registrare i casi della Lombardia, dove abbiamo strutture sanitarie di primissimo piano, sarebbe una strage».Ormai i tamponi non si fanno neanche più, «perché non abbiamo posti letto in ospedale. Le persone vengono lasciate a casa e curate dai medici di base, a meno che non si aggravino e qui la situazione si complica.. Non abbiamo mascherine, saturimetri, sta venendo a mancare perfino l’ossigeno e le ambulanze non ce la fanno a rispondere a tutte le richieste di intervento – denuncia – Quando leggo di miei concittadini salernitani che protestano perché non possono fare una passeggiata mi vengono i brividi. Venite qui, se non credete alle mie parole. Per colpa del Covid-19 si muore e si muore soli, purtroppo a tutte le età. Ho amici che hanno accompagnato le mogli al pronto soccorso e non le hanno riviste più. Non sappiamo neppure dove mettere i cadaveri».Sara Peruzzini ha la voce rotta dal pianto: «Di natura sono un’ottimista, ma le persone devono comprendere cosa sta accadendo. Ogni sera ricevo telefonate e messaggi di operatori sanitari che piangono perché sono stremati. Chi è costretto a lavorare ha paura, perché è un’ecatombe che non riusciamo a frenare. Noi siamo in piena emergenza, voi, cari amici salernitani, potete farcela se rispettate le regole.. Li implorano. È una cosa tremenda. Per questo ribadisco quanto sia necessario attenersi scrupolosamente alle regole. Ridurre anche le uscite necessarie. Ascoltate De Luca, approfittate di questo vantaggio. Non potete trovarvi in queste condizioni».Il sindaco non torna a Salerno da Natale: «È da allora che non vedo i miei genitori. E non so quando sarà possibile farlo di nuovo. Da quello che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno, non credo proprio che il 3 aprile si possa tornare alla normalità. Sarà lunga, molto lunga e pesante, ma ce la faremo». E per lanciare un messaggio di speranza, Peruzzini ha invitato i bambini a inviarle i disegni che raffigurano un arcobaleno. Ora, nella città fantasma dove ci si è già preparati al peggio, fanno bella mostra su alberi e pali della luce. Il segno della vita che si prepara a rinascere.