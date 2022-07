Sara Passero morta a 27 anni in incidente, l'ultimo saluto a Battipaglia

Gremita questa mattina la chiesa Santa Maria della Speranza a Battipaglia dove è stato celebrato il funerale di Sara Passero, 27enne, deceduta nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale. Parole di speranza indirizzate ai familiari e ai consocenti di Sara pronunciate durante l'omelia da padre Vincenzo Sirignano, che ha celebrato i funerali. «Sara è affianco al Signore e veglia su di noi. Non ci sono parole per commentare questa tragedia. Dobbiamo avere molta fede».

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente mortale a Battipaglia: deceduta una ragazza 27enne LO SCHIANTO Incidente stradale ad Olevano: quattro feriti in ospedale L'INCIDENTE Incidente a Salerno, rabbia per Luigi morto in moto: «Ora...

Ai piedi del feretro fiori bianchi e una foto che ritraeva la ragazza sorridente.