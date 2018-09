Lunedì 17 Settembre 2018, 10:35

«Nei primi minuti della gara l'arbitro ci ha negato un rigore netto su Cassata, nel secondo tempo ne ha invece regalato uno agli avversari. Nella ripresa il Gravina l’ha messa sul lato fisico con falli sistematici, ma purtroppo l'arbitro non ci ha tutelato». Punta il dito contro l’arbitro il tecnico della dei sarrastri Cusano, dopo la sconfitta di rigore rimediata al Vicino.«Si è vista una gran bella Sarnese nei primi 50 minuti. Abbiamo disputato un primo tempo e una prima parte di secondo tempo di grande intensità e grande ritmo. Poi le decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato fortemente. Nel primo tempo abbiamo sfiorato il 2 a 0 con Sorriso, dopo il pari avversario ci siamo rialzati e abbiamo sfiorato il 2-1 con Sellitti. Ho insomma visto una squadra molto viva, penalizzata solo dagli episodi arbitrali. Dobbiamo solo imparare a soffrire di più in alcuni momenti della partita. Sono molto fiducioso per il prosieguo».