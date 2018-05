Domenica 6 Maggio 2018, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mia nonna resta attaccata alla finestra ed è una nenia continua. «Questa montagna stasera la vedo strana. Chissà cosa succede». È facilmente suggestionabile e vede il brutto presagio anche in un santino che cade per un colpo di vento.Passa qualche ora e il viale diventa stranamente congestionato. Le auto sono incolonnate, i clacson impazziscono. Non piove più, indossiamo le scarpe da ginnastica. Siamo io, mia mamma, mia sorella, mia zia: abbiamo questo pregio-difetto della curiosità, dobbiamo capire, dobbiamo vedere. Ci incamminiamo, giusto qualche metro e un tuono risuona nell'aria, rimbomba e sembra scuotere la terra sotto i piedi. Alziamo lo sguardo e, a pochi metri da noi, scorgiamo un'onda nera. È alta almeno cinque metri, inghiottisce le case che vediamo piegarsi come carta straccia. Una furia, come la nostra corsa disperata verso casa. È una gara a chi sarà più veloce in quei pochi metri che sembrano infiniti. «Ci prende... ci raggiunge». Urlo, mentre trascino mia zia. Mia mamma stringe la mano di mia sorella. «Non mi lasciare, se cado è finita». Il cancello è miracolosamente aperto. «Dobbiamo andare quanto più in alto possibile. Subito».Le rampe delle scale ci avvolgono come un serpente fino al terzo piano. Ci siamo tutti, siamo vivi, in salvo, ma siamo in trappola. Sotto di noi è solo una coltre nera che ha invaso tutto il piano terra. È melma, come sabbie mobili. Sono le 20. Le urla e le richieste di aiuto si confondono, sono decine di voci intervallate dall'allarme di un'auto che ha quella intermittenza che frastorna. Ecco un'altra frana che come un tumulto, un terremoto si abbatte ancora su viale Margherita. La casa trema, è un fuscello in balia del vento ed ha perso in pochi secondi quel suo essere accogliente, sicura; quel suo essere rifugio. Inizia così la notte più lunga di sempre, fatta di lacrime, di preghiere, di urla e di silenzi. Di frane continue e di fango che arriva a raggiungere anche il secondo piano.È mezzanotte quando un boato terrificante risuona nell'oscurità. Si avvicina, poi, sembra ci scansi. È la frana che invade e distrugge via Pedagnali, che spazza via l'ospedale, facendo solo in quella zona ottanta morti. Le ore scorrono lente e la prima speranza ha le sembianze di un elicottero. Si avvicina alle case e dai balconi, dai tetti si sventolano lenzuola ma è un giro di perlustrazione. La notte è fatta di conforto che si trasmette da una casa all'altra, di coraggio e di solidarietà da un tetto all'altro. L'alba ha un colore diverso.«È il 6 maggio, il sole sorge timido, è una luce lungamente attesa, un bagliore ancora lacrimante di impalpabili gocce di pioggia. Il cielo è stranamente rischiarato». Lo scrivo su un diario dopo qualche giorno. Quelle pagine diventano la mia voce, non parlo dal 5 maggio: penso, leggo i giornali e piango di nascosto. Sono passati almeno dieci giorni, non sono più a casa mia e ho tra le mani queste pagine a quadretti con la copertina rigida. Il diario me lo hanno portato i miei amici di scuola, mia mamma li ha fatti venire sperando potesse farmi bene. La scrittura è divenuta in pochi giorni la mia compagna, quella che poi negli anni sceglierò di mettere al servizio proprio di chi non ha voce.Ed il diario diventa un pezzo di vita. «Il chiarore, all'orizzonte, si scontra con il tetro di una fanghiglia, che come vestito di lutto ricopre la valle. La montagna è come graffiata lungo l'intera parete. Fenditure scure che cozzano con quel po' di verde che ancora rimane. Il fragore della notte ora cede il posto al rumore assordante delle eliche della salvezza. Dai terrazzi si alzano pietose le braccia verso il cielo a supplicare aiuto. Intanto una ruspa si fa strada barcollando, lungo un viale ingoiato dal fango, mentre custodisce quasi gelosamente, avvolto in un candido lenzuolo, un primo corpo senza vita».8 maggio. «Si continua a scavare con l'aiuto dei militari, dei volontari. Si utilizzano poco le pale meccaniche per evitare di straziare ulteriormente i corpi intrappolati. La fatica si sente di più, il sole si riflette sul fango, che ora come terra arida al più lieve soffio di vento restituisce polveri che ardono in gola. Il latrato di un cane ferma le ricerche e fa rialzare i capi contratti sulla fanghiglia. Gli occhi brillano, ma per poco. È un altro corpo senza vita».10 maggio. «Le strade sono assediate. Novanta bare si muovono lentamente fino allo stadio, per i funerali di Stato. Le parole oggi non hanno alcun senso, non serve parlare. Trovare la forza per guardare tutte le bare allineate significa ritrovarsi in pochi attimi disorientati. Una scacchiera infinita disposta come un labirinto. Il registro, però, non è completo, mancano ancora nomi all'appello».16 maggio. «Corpi senza nome e nomi senza corpi. È così drammatico che un vuoto invade il dentro e il fuori. Si verifica, si cercano riscontri per restituire delle identità. Le chiese odoranti di incenso accolgono, come madre al grembo, i figli. Sono giorni in cui per strada si muovono cortei solitari, silenziosi, di passi incerti che calpestano ancora la polvere. Il fango, quasi cementificato, continua a restituire corpi immobili e sfigurati. Volti deturpati, corpi violentati. Di che immagini si nutrirà il ricordo?».