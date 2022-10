Da Sarno a Roma per una rapina, arrestato 18enne marocchino

Da Sarno a Roma per rapinare, con altri tre complici, un supermercato. È stato arrestato ieri un ragazzo marocchino, residente a Sarno, di 18 anni. Il colpo risale al 3 settembre scorso. Ieri mattina il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla polizia del commissariato sarnese, che ha svolto insieme ai colleghi capitolini le indagini del caso.

Il colpo fu commesso con altri quattro giovani, suoi connazionali, a danno di un esercizio commerciale situato davanti alla sede del ministero degli Interni. Il giovane si impossessò di 1.200 euro, portando poi via anche generi alimentari, un tablet e altri 300 euro posti in una cassaforte. Il gruppo, per darsi alla fuga, aggredì anche il gestore del mini market, un cittadino del Bangladesh. Il 18enne all'epoca dei fatti era ancora minorenne. È stato trasferito presso un centro per la giustizia minorile in provincia di Frosinone.