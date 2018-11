Sabato 10 Novembre 2018, 15:31

SAN MARZANO SUL SARNO - Le segnalazioni sono diverse e provengono da più parti. E riguardano sempre lo stesso soggetto, un extracomunitario, indicato come molestatore di mamme e bambini, ma anche di automobilisti. L'uomo si sarebbe piazzato più volte davanti alle auto, ferme nel traffico, per non farle passare. Non solo, avrebbe anche provato ad aggredire più volte alcune mamme con bambini, all'esterno degli edifici scolastici, al solo scopo di spaventarle. Avrebbe fatto anche di più: carabinieri e polizia municipale avrebbero ricevuto segnalazioni riguardo un'altra circostanza: e cioè, che quello stesso uomo si sarebbe infilato più volte anche nelle auto, ferme per strada, senza alcuna spiegazione. Accade a San Marzano sul Sarno. La persona in questione sarebbe risultato essere oggetto di più di una segnalazione, mentre si avvicinava con modi minacciosi a passanti e automobilisti, senza un apparente motivo. Ad alcuni avrebbe impedito anche di ripartire con l'auto. Altri hanno invece riferito di esserselo trovato in macchina, d'improvviso, provocando grande spavento agli stessi passeggeri. Le chiamate d'intervento a carabinieri e polizia municipale hanno portato all'identificazione del soggetto: si tratterebbe di un africano già destinatario di un decreto di espulsione risalente ad una settimana fa. Un provvedimento che evidentemente non sarebbe stato rispettato dall'uomo, che è ora ricercato a seguito dei tanti episodi raccolti dalle forze dell'ordine. Il passaparola è stato fatto anche sui social, dove le persone hanno raccontato di stare attenti all'uomo, trovando punti in comune con altre segnalazioni, condivise poco dopo da altri utenti.