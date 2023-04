Sarno, un centro polifunzionale per minori nel Rione Europa

La giunta municipale di Sarno, su proposta del sindaco Giuseppe Canfora, del vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Roberto Robustelli e dell'assessore al Demanio e al Patrimonio Eutilia Viscardi, ha deliberato di concedere all'azienda consortile Agro Solidale l'immobile di proprietà comunale di Rione Europa (ex minimarket) per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori 6-14 anni ed, eventualmente, di un centro estivo per minori 6-14 anni.

La struttura è stata concessa in comodato d'uso gratuito per la durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto,

Si tratta di una iniziativa finalizzata all'inclusione sociale e alla prevenzione del disagio, della devianza, della dispersione e dell'evasione scolastica.