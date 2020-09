«I Nas chiudono il dipartimento di igiene mentale di Sarno, in via Sarno Palma, i pazienti non sanno nulla, al momento, circa il loro destino futuro». A commentare la questione è Sebastiano Odierna, candidato al consiglio regionale della Campania con Lega Salvini.

«È grave che a Sarno perdiamo un servizio di così grande importanza nel silenzio assoluto del sindaco e dall’Asl. Già qualche mese fa i carabinieri del Nas, a seguito di denunce, fecero un sopralluogo nella struttura di via Sarno-Palma e riscontrarono diverse irregolarità dal punto di vista strutturale. Dopo mesi questi problemi non sono stati risolti e questa mattina i militari hanno messo i sigilli al dipartimento igiene mentale. Questa è la sanità che lascia il governatore della Campania dopo cinque anni di governo, altro che fiore all’occhiello dell’Italia», attacca Odierna.

