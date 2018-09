Domenica 16 Settembre 2018, 19:36

SARNO - Inseguiti dai cani randagi, cadono dalle bici. È disavventura toccata ad un gruppo di ciclisti di Sarno diretto nell'area nolana. Il passaggio in periferia è stato traumatico. In cinque, intorno alle 6 di questa mattina, si sono messi in sella per il classico giro domenicale che nelle ultime settimane li vede raggiungere le zone del nolano lungo via Sarno-Palma. L'attraversamento, però, della via che lambisce la periferia di Foce ha riservato una brutta sorpresa. Un branco di cani randagi si è avventato contro. Rincorsi per diversi metri, i ciclisti hanno tentato di calmare gli animali inutilmente, fino a quando tre di loro sono finiti a terra. Hanno, quindi, inforcato i manubri iniziando ad agitare le biciclette contro i cani. Alcuni passanti si sono fermati per prestare soccorso. Solo così i cani si sono dileguati nelle campagne.A spiegarlo è stato Stefano Corrado. «Ci passiamo spesso in zona e purtroppo dobbiamo fare i conti con animali che vagabondano e diventano un pericolo quando ci abbaiano contro e ci rincorrono. Questa mattina poteva anche andare peggio. È un problema che riguarda tutti i cittadini, non certo solo noi che ci siamo ritrovati in questa brutta situazione». Una disavventura per fortuna senza gravi conseguenze, ma in città è allarme randagismo. Non si contano le segnalazioni di cuccioli abbandonati ed anche di cani di grossa taglia che spesso creano problemi ai passanti.