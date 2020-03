© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale di Sarno , in isolamento potrebbero finirci almeno 30 persone. Nella mattina di ieri la donna residente a Striano con febbre alta e problemi respiratori è arrivata al pronto soccorso del «Martiri del Villa Malta» di Sarno, pare, senza procedere attraverso il percorso infettivo protetto nella struttura esterna all’ospedale. Dai primi accertamenti era stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Sintomi piuttosto sospetti e vicini al Covid-19 hanno fatto avviare tutta la profilassi. In tarda serata sono arrivati i risultati dall’ospedale Cotugno di Napoli che non hanno lasciato alcun dubbio.. Si stanno avviando tutte le procedure per rintracciare tutte le persone che hanno avuto contatti diretti negli ultimi 10 giorni con la donna risultata positiva. In nottata l’ambulanza protetta è arrivata a Sarno procedendo al trasferimento a Napoli.