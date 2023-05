Sarno, il premio De Colibus al direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda

Il premio Fides et Scientia Vincenzo De Colibus, giunto all'ottava edizione e organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani, sarà assegnato quest'anno ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede. La consegna del premio a Sarno, venerdì 26 maggio, alle ore 10, nell'aula del Consiglio comunale.

«Vincenzo De Colibus, nel corso della sua vita, si è sempre speso, fino alla sua morte, nell’impegno sociale come uomo libero e coraggioso, spinto come pensatore laico e credente verso il pubblico, senza mai avere ambizioni di potere o di cariche - si legge in un comunicato dell'Amci Campania, presieduta da Mario Ascolese - La serietà dello studio, l’apertura al sociale e al bene comune, la fede e lo spirito di carità verso i bisognosi e i sofferenti e infine la fermezza talvolta cruda e il coraggio di manifestare sinceramente le proprie convinzioni lo hanno reso modello e guida delle generazioni future. Partendo da tali considerazioni, si è deciso, anche per l’edizione 2023 di premiare un eminente personaggio che attraverso il suo grande sapere ed esperienza, possa coinvolgere tutti, dai mass-media agli studenti del territorio, in un dibattito interessantissimo e costruttivo». Il premio ha il patrocinio del Comune di Sarno, guidato da Giuseppe Canfora.

Nel corso della manifestazione, sarà premiato, con una borsa di studio, anche il giornalista Stefano Pignataro.