Caos in ospedale a Sarno, ferisce una guardia giurata: 45enne nei guai

SARNO. Risponde di violenza privata e lesioni, per aver minacciato - secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore - una guardia giurata in servizio all'ospedale di Sarno.

Per questo, una donna di 45 anni rischia il processo dopo quanto accaduto il 14 gennaio 2020 all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale "Martiri del Villa Malta". Secondo le ricostruzioni fatte dopo la denuncia della vittima, a sua volta impegnata nel lavoro di controllo e sicurezza al varco dell'ospedale, la donna avrebbe perso la calma, rivolgendosi contro la guardia giurata intervenuta per calmarla. Questo, perchè la donna stava arrecando disturbo al personale del nosocomio ed ai degenti ed in particolare, avrebbe prospettato gravi ritorsioni nei confronti dell'uomo.

Nello specifico, la vittima fu spintonata e poi afferrata per la gola, mentre la guardia giurata stava cercando di identificarla e dunque di compiere un atto del suo ufficio. La donna risponde anche di lesioni, avendo provocato allo stesso delle lesioni al collo.

L'imputata è residente a Sarno e ora rischia il rinvio a giudizio, così come chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore. Ai fini investigativi sono rimasti non meglio chiariti i motivi di quell'aggressione, probabilmente legati a servizi interni all'ospedale o alla gestazione di pazienti. Tutto questo potrà essere chiarito dinanzi al gip, in udienza preliminare, prima che lo stesso magistrato decida o meno di mandare la donna sotto processo. Sul posto intervennero in un secondo momento le forze dell'ordine, che identificarono la 45enne, poi denunciata a piede libero.