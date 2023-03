Pagani, scarichi illegali nel fiume Sarno: sequestrata l'azienda conserviera

Sequestrata un'azienda conserviera di Pagani: i carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore. In particolare, le indagini, espletate dai carabinieri del Noe di Salerno e Napoli, che si sono avvalsi della collaborazione tecnica dell’Arpac, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno permesso di accertare che l’attivita di produzione di conserve Sica di Pagani si svolgeva in violazione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo.

Il provvedimento cautelare segue all’accertamento delle evidenti violazioni di carattere ambientale riscontrate dai militari, che, nel corso delle ripetute ispezioni, avevano appurato che l’azienda, operante nel settore della produzione del pomodoro, non osservava le prescrizioni relative agli scarichi idrici, superando i limiti previsti dalla normativa di settore, con riferimento a numerosi parametri, con grave rischio di inquinamento del fiume Sarno, attraverso confluenza nello stesso dei reflui industriali. Il sequestro preventivo si e reso necessario per evitare la compromissione ulteriore dell’ambiente circostante e del fiume Sarno in particolare.