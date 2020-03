Forzano posto di blocco ed investono carabiniere, arrestati due 19enni. Il fatto è accaduto intorno alle ore 23:00 di ieri, a Lavorate di Sarno. Due giovani a bordo di una moto da cross non si sono fermati all’alt dei militari, impegnati sul territorio per il controllo del rispetto delle normative di contenimento del contagio coronavirus. I controlli dei carabinieri, agli ordini del comandante Toni Vitale, sono a tappeto su tutto il territorio da settimane. I due 19enni alla vista delle divise hanno accelerato investendo un carabiniere.



Immediato l’inseguimento mentre un altro collega soccorreva il militare sbalzato a terra. I due sono stati bloccati ed in seguito a perquisizione è stato rinvenuto anche un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. I giovani si trovano ora agli arresti domiciliari. Il militare dell’Arma ha riportato una contusione alla gamba. Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA