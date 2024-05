Sarno, incidente camion in autostrada contro il guardrail: la vettura prende fuoco

Tragedia sfiorata sull’autostrada A30. Un camion ha impattato il guardrail e si è incendiato.

È accaduto nei pressi dello svincolo autostradale di Sarno. Il mezzo stava viaggiando in direzione nord quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro la barriera ribaltandosi.

Subito si sono innescate le fiamme che hanno avvolto il veicolo. Salvo per miracolo il camionista, immediatamente soccorso. L'uomo ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Parte del carico del camion si è riversato nelle aree sottostanti l’autostrada.