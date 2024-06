Diversi ragazzi minorenni avvertono malore dopo aver ingerito dell'alcol, la polizia chiude un bar a Sarno per dodici giorni. È questo il risultato di un controllo fatto dalle forze dell'ordine, nell'ambito delle disposizioni dettate dal Questore in ordine ad una mirata attività di intensificazione dell’attività di controllo degli esercizi pubblici mirato a contrastare il consumo di bevande alcoliche.

Un fenomeno che colpisce sempre di più una fascia di età sempre più bassa. I poliziotti del Commissariato di Sarno hanno notificato in questi giorni un’ordinanza di sospensione delle attività esercitate in un pubblico esercizio della zona. Il locale - già sanzionato in passato - era solito organizzare feste dedicate in modo esclusivo ad un pubblico adolescente, prevedendo il versamento di una quota di partecipazione che dava diritto al consumo di bevande alcoliche.

In un paio di occasioni, durante queste serate qualche minore ha dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere proprio a causa dello stato di alterazione per eccessivo consumo di bevande alcoliche. Per tutti questi motivi, il Questore ha emesso ordinanza di chiusura disciplinata dall'ex articolo 100 del Tulps, per la durata di dodici giorni.