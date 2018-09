Lunedì 17 Settembre 2018, 11:34

SARNO - Stroncato da un infarto nella notte mentre dorme accanto alla moglie. La città di Sarno sotto choc per la morte di Aniello Squitieri, 38 anni, dipendente di una nota attività commerciale di telefonia al Prolungamento Matteotti. È accaduto intorno alle 2, quando la moglie di Nello si è accorta che il 38enne respirava a fatica e non rispondeva. Una corsa dai vicini e le urla. Sul posto anche un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma ogni manovra è risultata vana. Medici ed infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Nello era molto conosciuto e benvoluto in città, la notizia della morte ha fatto il giro in pochissimi minuti anche sulle piattaforme social. Un via vai continuo in via Falciani dove il ragazzo viveva con la moglie e la figlioletta.