Nomine Asi, condanna definitiva per il sindaco Canfora: «Non sono un criminale»

SARNO. «Leggendo le motivazioni, risulta ancora più evidente che la condanna si basa su dichiarazioni della cosiddetta parte offesa, che erano state ritenute non affidabili dal Procuratore generale della Corte di Cassazione. I giudici giudicanti, però, hanno avuto altro parere. Sono e mi riterrò sempre innocente». Questo il commento a caldo del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, all'indomani del deposito delle motivazioni della Cassazione, che mesi fa aveva confermato la condanna in Appello per il primo cittadino, a 2 anni di reclusione (la pena è sospesa), per il reato di tentata concussione, insieme a Bruno Di Nesta (l'allora direttore generale della Provincia di Salerno, condannato ad 1 anno e 4 mesi).

Il commento del sindaco è stato diffuso nel pomeriggio, con il quale ha ribadito che non farà passi indietro e, dunque, non rassegnerà le dimissioni. «Non ho compiuto alcun crimine, la pena comminata è stata sospesa, alla luce della mia condotta incensurata in tutti questi anni.

Mi atterrò scrupolosamente a quanto dicono le leggi, a testa alta; sono lo stesso uomo che ha salvato cinque persone in mare, il medico che ha salvato centinaia di pazienti, il Sindaco che si è preso cura di questa città per 10 anni. Il motivo è che non sapendo come battermi nelle urne, cercano di eliminarmi in altri modi. Io sono un uomo, un marito, un padre, un nonno, un medico ed un Sindaco, non sono un criminale».

L'opposizione invece chiede le dimissioni e non è escluso, a riguardo, un incontro con il Prefetto da parte di altri gruppi politici. Secondo le accuse, i due imputati avrebbero tentato di costringere Gianluigi Cassandra (all'epoca presidente pro tempore dell'Asi) a sospendere o revocare i membri del Consiglio d'amministrazione di una partecipata del Consorzio Asi, che furono designati con una delibera, la 251, il 15 ottobre 2014. Nel riprendere le motivazioni della Corte d'appello, la Casazione ha precisato che: «attraverso nomine di propria fiducia si sarebbe rafforzata la presenza della propria parte politica nell'istituzione pubblica, secondo una logica di occupazione e spartizione dei posti di responsabilità guidata da criteri di appartenenza e non di competenza».

Per i giudici, inoltre, le dichiarazioni di Cassandra sono «dettagliate, coerenti, affidabili e riscontrate». Per la Cassazione, l'ex presidente della Provincia, Canfora, «agevolato dal materiale, attivo e casualmente efficace contribuito di Di Nesta, ha esercitato in maniera distorta le attribuzioni del suo ufficio, piegandone le finalità e gli obiettivi per il perseguimento di interessi particolari, estranei all'interesse pubblico dell'istituzione da lui rappresentata, violando in modo palese i principi di imparzialità».

Stando alla denuncia di Cassandra, quel giorno lui stesso fu raggiunto da più telefonate da Di Nesta, una di queste fatte dagli uffici della Provincia. Durante una di queste intervenne Canfora, il quale avrebbe riferito a Cassandra di revocare o sospendere quelle nomine relative ai membri del collegio sindacale del "Centro Gestione servizi", non essendo «contento» di quella decisione. E paventando conseguenze. Lo stesso avrebbe fatto Di Nesta, al quale Cassandra chiese poi un incontro per risolvere l'impasse. Le nomine non furono mai revocate. Si arrivò anzi ad un contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato.