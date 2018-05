Sarno vent'anni dopo la strage: a rischio i fondi contro le frane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Maggio 2018, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarno. Le costruzioni in mattone rosso, tutte uguali, sono chiuse da infissi neri. Il luogo della memoria è qui, nel lato sinistro del cimitero di Sarno. È in queste 29 cappelle che sono sepolte le 137 vittime di 20 anni fa. Le famiglie hanno voluto ricreare un angolo di comunità familiare, lo spirito che si viveva nella frazione Episcopio in quel lugubre 5 maggio del 1998, quando dalla montagna si riversò una furia di due milioni di metri cubi di fango, detriti, materiale risucchiato dalla violenza di una cascata di morte senza fine.Ricordare vent’anni dopo significa attraversare alcune tappe obbligate. Il cimitero, con le sue cappelle di mattoni rossi e gli oggetti raccolti nel fango. All’ingresso, una lapide di marmo riproduce l’Inno a una vita di dolore del pallavolista Kirk Kilgour, finito su una sedia a rotelle: «Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi ed Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà».La seconda tappa passa per Episcopio. Il Duomo è sempre massiccio, le villette gialle a due piani con garage sono le nuove costruzioni realizzate al posto di quelle distrutte dal fango. Proprio qui, dove le 21 famiglie di questo lotto 11 tutto ultimato hanno perso un padre, una madre, un figlio, una sorella. Spiega il sindaco Giuseppe Canfora, medico che quel giorno scampò alla morte per una serie di circostanze fortuite: «La ricostruzione è terminata, senza delocalizzazioni. La scelta è stata di realizzare le case al posto della macerie. Oltre al lotto 11, ce ne sono altri 20 lotti in più aree».