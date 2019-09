Domenica 1 Settembre 2019, 11:37

SARNO - È indagata per omicidio coposo con violazione del codice della strada una ragazza di 19 anni, che guidava la Fiat Panda che impattò con lo scooter guidato da Raffaele Manna, il personal trainer di Scafati, deceduto due giorni fa in seguito alle gravi lesioni riportate. L'inchiesta è seguita dal sostituto procuratore Viviana Vessa, presso il tribunale di Nocera Inferiore.Il giovane, 26 anni, fu vittima di un incidente il giorno di Ferragosto, in via Nazionale, a Nocera Superiore. Il decesso è sopraggiunto dopo 15 giorni di agonia. Stando a quanto ricostruito dala dinamica, la ragazza avrebbe effettuato un sorpasso, finendo sul senso opposto di marcia. Il ragazzo, invece, viaggiava verso Salerno, insieme alla sua fidanzata. Nell'auto, diretta a Sarno, c'erano invece quattro persone. La moto fu presa in pieno. I tentativi di rianimare il giovane, da parte del 118, furono immediati, con il trasferimento poi in ospedale. Anche la ragazza fu trasportata in ospedale, a Cava de' Tirreni. Per lei i controlli tossicologici e alcolemici risultarono negativi. Dieci i giorni di prognosi.I risultati dell'autopsia sul corpo del giovane potrebbero fornire, ora, ulteriori elementi sul decesso, prima della chiusura dell'inchiesta.