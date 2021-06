Sarno, soldi spariti e aggredisce la domestica: a processo per estorsione

Era convinto che la domestica gli avesse rubato dei soldi in casa, così decise di aggredirla per avere indietro la somma in contanti. Un 65enne di Pagani rischia di finire a processo, a seguito di una richiesta presentata dalla Procura di Nocera Inferiore al termine della fase delle indagini preliminari. I fatti contestati e ricostruiti in due capi d'imputazione risalgono al mese di gennaio scorso.

APPROFONDIMENTI LA PREVENZIONE Covid a Salerno, è caccia agli over 40 refrattari al vaccino... LE INDAGINI Cava, ascoltati i familiari ma la mortedi Alfonso è avvolta... IL GIALLO Sgozzato a 26 anni in casa della fidanzata,indagini in corso. I... LA NOMINA Mattarella nomina ​Cavaliere del Lavoro l'imprenditore campano...

Stando alla denuncia della parte lesa presentata al commissariato di polizia di Sarno, l'uomo - mosso dalla convinzione che la donna si fosse appropriata di somme di denaro non quantificate sottraendole dalla sua abitazione - aggredì quest'ultima con schiaffi e pugni. Per poi minacciarla al contempo di morte, costringendola a restituire quanto la stessa avrebbe preso.

La donna non restituì nulla perchè - secondo le indagini - nulla aveva preso dalla casa dove svolgeva le funzioni di domestica. A seguito di quell'aggressione, la vittima ne ebbe per cinque giorni di prognosi, in seguito ad un trauma contusivo facciale che le fu provocato dall'uomo, a suon di schiaffi. Agli atti dell'inchiesta vi è il referto medico che testimonia l'aggressione violenta subita dalla donna. Poi la denuncia sporta dalla 35enne, che aveva avviato contestualmente l'iter della Procura per un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di polizia, che avevano ascoltato diverse persone informate sui fatti. Ora c'è la richiesta di rinvio a giudizio, a vaglio del gip, che dovrà decidere se mandare l'uomo o meno sotto processo. L'accusa è di estorsione tentata e lesioni.