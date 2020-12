Fu ingannato da una falsa inserzione che aveva visto sul web, dove veniva messo in vendita un computer. A prezzi vantaggiosi, rispetto a quelli di mercato. Non immaginava, però, che di li a poco sarebbe stato vittima di una truffa. Una ragazza di nazionalità romena è stata individuata dalla polizia di Nuoro e ora finita a processo, con l'accusa di truffa aggravata, al termine dell'udienza preliminare celebrata dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore. Secondo le indagini, la donna, nel marzo 2016, era riuscita attraverso una serie di raggiri a offrire falsamente in vendita un computer Notebook Asus, mediante l'inserzione di un annuncio pubblicato su un sito specializzato di vendite. E ingannando, così, un uomo residente a Nuoro, in Sardegna.

Ad indagare dopo la denuncia della vittima furono gli agenti di polizia, che scoprirono che la donna aveva operato da Sarno, nell'Agro nocerino sarnese. L'imputata riuscì a farsi accreditare 400 euro attraverso un bonifico, con i soldi versati su di un conto corrente specifico, indicato dalla stessa. Ma al momento di spedire la merce, fece perdere le sue tracce. Il computer, ovviamente, non arrivò mai alla persona che lo aveva acquistato, che più volte aveva tentato di mettersi in contatto con la ragazza. Le indagini, avviate in una fase successiva, avevano poi permesso di individuare la donna, di 34 anni, ora rinviata a giudizio dal gup. L'attività di polizia si era concentrata sul numero di carta che l'imputata aveva fornito, che aveva permesso, poi, di individuarla, con la notifica dell'avviso di garanzia per truffa aggravata. Ora il processo.

