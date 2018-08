Sabato 25 Agosto 2018, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI - Sassasiola tra ragazzini al confine tra Nocera Inferiore e Pagani, presso la rotonda di Santa Chiara. È accaduto la scorsa sera, intorno alle 22, quando due gruppi di giovani si sono rincorsi fino ad arrivare al tratto di confine con la città alfonsiana. Prima una serie di insulti da ambo i lati, poi il lancio di pietre, in barba ad automobilisti bloccati nel traffico, mezzi in sosta e persone che attraversavano la strada a piedi.I due gruppi si sono poi dileguati dopo una manciata di minuti, ma pare che nessuno abbia allertato le forze dell'ordine. Molti dei residenti hanno assistito alla scena. Qualche attimo di tensione si è avvertito anche in ragione del luogo dell'episodio, storico - in termini negativi - per scontri tra tifoserie e forze dell'ordine, oltre che tra le compagini del tifo delle due città, Nocera Inferiore e Pagani