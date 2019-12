© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danneggiata l’auto dell’assessore di Roccapiemonte . Un grosso sasso sarebbe stato scagliato contro la vettura mandando in frantumi il finestrino lato guida. Sull’episodio, verificatosi nella notte tra venerdì e sabato scorsi, indagano i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, diretti dal maresciallo Michele Di Mauro, coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino.Di atto gravissimo parla il sindaco di Roccapiemonte. «Se c’è qualcuno – dice - che ha l’obiettivo di creare, sappia che troverà risposte ferme e decise». Intanto, quando ieri l’assessore si è accorto dell’accaduto, si è recato a sporgere denuncia contro ignoti. In sintesi, il veicolo quando è stato danneggiato era parcheggiato nei pressi dell’abitazione dell’assessore e all’interno dell’abitacolo vi sarebbero stati anche oggetti personali che, però, non sarebbero stati portati via. Ancora presto, comunque, per sapere se si sia trattato di un atto vandalico, di un tentativo di furto, oppure di un gesto legato al ruolo politico di Fabbricatore che riveste l’incarico di assessore alla Politiche Giovanili, Commercio e Sport. Sicuramente rilevanti per giungere quanto prima all’individuazione del responsabile potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in quell’area. «Quanto accaduto all’amico e assessore Roberto Fabbricatore – sottolinea il sindaco Pagano - è inammissibile... Siamo convinti che le forze dell’ordine sapranno fare luce su questo episodio, assicurando alla giustizia chi si è reso responsabile di questo increscioso fatto».