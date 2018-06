Mercoledì 27 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 08:19

Il risveglio da un incubo. Dal Senegal a Salerno per costruirsi una nuova vita. Satene Camara è un ragazzino del Senegal di appena 16 anni. È arrivato in Italia dopo uno sbarco a Reggio Calabria avvenuto nel 2016. Dopo due anni esatti e un trasferimento da Cosenza a Potenza, Satene ha ottenuto quest’anno a Salerno, presso la scuola media Pirro, la sudata e meritata licenza media. La scuola gli ha ridato una occasione di vita, grazie allo sforzo di integrazione dei docenti, dei genitori e degli alunni.«Satene Camara è per noi una risorsa – dice la preside della media Pirro, Sabrina Rega – grazie a lui abbiamo apprezzato il dono della vita, tutti siamo cresciuti con lui. È la vittoria dell’inclusione». L’esame orale finale di Satene si è tenuto il 21 giugno scorso, tra il tripudio e la commozione di studenti, professori e genitori degli alunni. «Grazie a questa terra, grazie Salerno, grazie Italia. Mi avete fatto sentire un figlio di casa vostra, come se fossi nella casa di mio padre».Satene è un ragazzo sveglio, ambizioso ma soprattutto coraggioso. Nell’aprile del 2016 ha trovato la forza di dire addio alla sua famiglia, a sua madre Adama, a suo padre, alla sua sorellina e al fratellino più piccolo. Da solo, armato di speranza e sogni, ha attraversato l’Africa e il Mediterraneo per arrivare sulle coste italiane. «Lì, in Senegal, ero destinato a morire – racconta – non c’era più futuro per me». Aveva solo 14 anni Satene quando è andato via fuggendo senza dire nulla alla madre. Sapeva che presto avrebbe affrontato un calvario troppo più grande di lui. Dopo un viaggio di diversi mesi, Satene è arrivato in Nigeria dove un trafficante gli ha offerto di andare in Libia per imbarcarsi verso l’Italia. Sono stati i mesi più bui della sua vita. In Libia Satene ha visto giovani, donne, uomini, finire in carcere. Prima di partire su un gommone da Tripoli e sfidare il Mediterraneo, il giovane senegalese è stato in un campo sulle coste della Libia dove le condizioni di vita erano disumane. Dopo diversi giorni in mare su un barcone, Satene è stato soccorso durante l’affondamento. «È stata una nave italiana a salvarmi – racconta molto provato – eravamo 125 migranti destinati a morire se non fosse intervenuta la nave italiana». E così il 2 agosto 2016 Satene è sbarcato a Reggio Calabria. La sua nuova vita in Italia è cominciata quel giorno.L’anno prossimo Satene andrà all’istituto alberghiero Virtuoso. Vuole diventare qualcuno. E grazie all’accoglienza in Italia ha trovato una luce in fondo al tunnel. S’è integrato, ha studiato tanto, ha seguito una didattica personalizzata e soprattutto ha imparato la lingua. E ha superato l’esame finale di terza media. Il giorno dell’orale era emozionato. Poi con una splendida tesina ha riassunto la sua vita e sbaragliato la commissione. «Il titolo del mio lavoro è stato “Africa ed Europa, andata e ritorno” – dice impettito il giovanotto del Senegal – ho portato Ungaretti di italiano che è nato ad Alessandria d’Egitto». Satene è tornato a vivere.