Giovedì 1 Agosto 2019, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI. E' stato rinviato a giudizio un uomo di 37 anni, K.J. , di nazionalità marocchina, residente a Scafati, che sarà processato ora per lesioni stradali gravi, dopo un incidente causato con la sua auto, un’Alfa Romeo di targa bulgara. L'11 agosto del 2017 l'uomo travolse lo scooter guidato da una persona di mezza età, che procedeva in senso opposto di marcia. Per le conseguenze dell’impatto, il motociclista fu preso in pieno, riportando la paralisi delle gambe con seri problemi di deambulazione. Le lesioni e i politraumi che pure furono riscontrate dopo, con il soccorso di un'ambulanza e il trasferimento immediato in ospedale, riguardarono un trauma cranio-encefalico e della faccia, un trauma facciale serio, un trauma toracico, uno osteo-articolare con frattura alla tibia destra, una trattura scomposta del perone, con una tracheostomia. Stando alla dinamica ricostruita dalle forze dell'ordine, anche con l'aiuto di una telecamera di sorveglianza presente in strada, lo straniero non si sarebbe accertato che la strada fosse sgombra al momento di effettuare il sorpasso. Così l’affiancamento della vettura che lo precedeva impegnò del tutto la corsia opposta, fino all’impatto con lo scooter, un Honda Sh. La vittima dell'incidente riportò ferite serie, ora al vaglio di un prossimo dibattimento.