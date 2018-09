Eboli: sbanda con l’auto per evitare un cane, 38enne ricoverata in rianimazione

Domenica 30 Settembre 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 20:05

Serre- Sbanda per evitare un cane o forse per un colpo di sonno. Una donna questa mattina alle 6 ha accompagnato a Eboli dei bambini per una partita di calcio in trasferta. Rientrando a casa, la signora ha perso il controllo dell’auto ed è uscita di strada.La donna di 38 anni, residente a Serre, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Eboli.La donna è arrivata alle sette di mattina in pronto soccorso. Ferite multiple e lesioni interne. I medici hanno operato l’automobilista di urgenza. La milza è stata asportata, i danni erano gravi. I rianimatori non hanno sciolto la prognosi, il quadro clinico è ancora preoccupante. La donna non ha perso conoscenza. Nelle prossime ore verrà diramato un nuovo bollettino medico.È ricoverato in ortopedia un motociclista ebolitano disarcionato da un automobilista in un altro sinistro stradale. L’incidente è avvenuto tra Eboli e Serre. Il centauro ha riportato la frattura del femore.