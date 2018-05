Lunedì 21 Maggio 2018, 11:22

Questa notte, i carabinieri della stazione di Marmorta, frazione di Molinella, nel Bolognese, sono intervenuti all'altezza del civico 77 di via Fiume Vecchio per eseguire i rilievi di un incidente stradale mortale in cui ha perso la vita un 22enne, nato a Mercato San Severino, residente a Molinella. Il giovane si trovava alla guida della sua Seat Ibiza quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. Il ventiduenne è morto sul colpo.