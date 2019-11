© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiata in testa, derisa ed umiliata sui social. Vittima una ragazzina diversamente abile. L’ennesima storia di bullismo, anzi di cyberbullismo , arriva dall’istituto alberghiero Ancel Keys di Vallo Scalo, in Cilento . Rebecca, la chiameremo così per tutelare la sua identità, ha 14 anni. Sin dalla nascita soffre di un ritardo. È diversamente abile. Come tutti i suoi coetanei si è iscritta al primo anno di scuole superiori. I genitori hanno scelto l’istituto alberghiero che porta il nome del padre della Dieta mediterranea. La mamma di Rebecca ha affidato sua figlia alla scuola perché come tutti i ragazzi ha diritto a proseguire il suo percorso di studi. La donna non avrebbe mai immaginato di dover vedere invece sua figlia schiaffeggiata e derisa da alcuni suoi compagni di classe., tutti compagni di classe e coetanei di Rebecca. Il video realizzato è stato postato su tutti i social. I bulli hanno voluto condividere la loro azione con decine, centinaia, migliaia di altri ragazzi. È stata una coetanea di Rebecca iscritta nella stessa scuola a far vedere per prima il video alla mamma. La ragazza indignata dall’azione dei compagnai non ha esitato ad informare i genitori. Nel video è ripresa tutta la scena Rebecca è seduta tra i banchi. Dinanzi e di fronte a lei un gruppetto di ragazzi che ridono. Ad un certo punto uno si avvicina alla ragazza per schiaffeggiarla.Nel video è ben visibile che Rebecca cerca di difendersi dai compagni “cattivi”.. Una scena in cui la ragazza viene derisa ed umiliata.Non appena il video è arrivato all’attenzione dei genitori, la mamma, come prima reazione è andata a scuola, si è rivolta alla dirigente scolastica, ha chiesto spiegazioni. Amareggiata ed arrabbiata voleva sapere perché tanto cattiveria nei confronti di sua figlia, e soprattutto come è stato possibile consentire ai ragazzi di trattare così la 14enne. La donna ha atteso per qualche giorno una risposta e soprattutto un’azione forte da parte della dirigenza dell’istituto nel confronti dei ragazzi coinvolti. Ha detto che avrebbe aspettato fino a lunedì. Nulla è accaduto così ieri mattina si è decisa a presentare formale denuncia ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania diretti dal capitano Annarita D’Ambrosio. Il video, dopo l’intervento della mamma, è stato subito rimosso ma la vicenda nei corridoi dell’istituto e tra i ragazzi ormai è di domino pubblico.