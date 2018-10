Giovedì 18 Ottobre 2018, 20:21

VIETRI SUL MARE - Scacco matto allo spaccio in Costiera. Nella serata di ieri i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, per detenzione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente, S. M. di Vietri sul Mare e P. C.di Salerno.I due erano a Raito e, alla vista dei militari, impegnati in un servizio finalizzato proprio al contrasto di reati in materia di stupefacenti, si sono innervositi, hanno tentato di cambiare strada e anche di disfarsi di due buste in plastica, contenenti complessivamente 1 chilo e 500 grammi di marijuana, prontamente recuperate dai carabinieri.Gli arrestati sono ora agli arresti domiciliari.