Aveva prima aggredito poi rapinato dell'auto una donna, a Scafati, lo scorso agosto. Il Tribunale di Nocera Inferiore lo ha condannato alla pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione, con 1.200 euro di multa. È la sentenza emessa per G.B. , 37enne napoletano. Il colpo risale allo scorso mese di agosto, ricostruito dai carabinieri della tenenza locale dopo la denuncia sporta dalla vittima. Ad avere la peggio fu una 24enne di Boscoreale. L'imputato, stando all'impianto accusatorio, era entrato nell'auto della donna, che non si era accorta subito della presenza dell'uomo nel veicolo. Dopo averla strattonata, il rapinatore l'aveva poi colpita con una gomitata al volto. Quindi, scaraventata fuori dall’automobile e fuggito con la stessa. Con l'arrivo dei militari sul posto erano partite poi le indagini. La prima a fornire elementi utili per ricostruire il profilo dell'uomo fu proprio la giovane. In una fase successiva, i militari delimitarono la zona per acquisire diverse immagini provenienti da telecamere di sorveglianza. Tra queste, alcune su strada e poi quella di una sala tabacchi. Fu solo così che fu possibile ricostruire il percorso dell'uomo, che con l'auto era uscito a Barra, nella zona di Napoli. A fornire un'ulteriore conferma dell'identità dell'uomo fu un ragazzo che, quel giorno, si trovava in auto, poco distante dal fatto. In aula, durante il dibattimento, ha raccontato la sua versione dei fatti. Le accuse mosse al 37enne erano di rapina aggravata e lesioni. La donna fu costretta alle cure del 118, con diversi giorni di prognosi stando ad un referto medico. Al termine della sua requisitoria, la procura di Nocera aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione.

Oltre ai 5 anni e ai 3 mesi di carcere, il collegio ha disposto per l'imputato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legalmente interdetto per la durata della pena principale.