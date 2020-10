Parte oggi il processo dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli per Gaetano Criscuolo, 48enne di Scafati accusato di omicidio per aver sparato e ucciso il padre Giuseppe, al termine di una lite. L'uomo morì in ospedale dopo dieci giorni circa di ricovero, a seguito di colpi ricevuti al volto e all'addome. Il litigio tra i due avvennì in casa, presso un domicilio ubicato al confine tra Scafati e Boscoreale. Il 75enne fu ferito da colpi d'arma da fuoco il 16 novembre scorso, poi vi fu il fermo del figlio, finito in carcere e accusato di omicidio volontario. Dalle ricostruzioni portate avanti dalla Procura di Torre Annunziata, con il lavoro condotto sul campo dai militari, padre e figlio avevano discusso animatamente in casa.

La vittima era stata poi trasferita in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. I militari risalirono poi all'identità del figlio, ricostruendo la dinamica dei fatti. L'imputato, di professione imprenditoree molto conosciuto nei comuni di Scafati e Poggiomarino, è difeso dall'avvocato Stanislao Sessa. Gestiva un negozio di elettrodomestici a Boscoreale. Ora affronterà il dibattimento, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato per l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il litigio tra i due pare fosse basato su un problema di natura economica. Erano le 20.30 circa.

