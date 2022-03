Scafati, a fuoco un'auto parcheggiata in un parco: individuato l'autore

Solo una delle due persone è stata individuata a seguito di indagini della Procura di Nocera Inferiore per un incendio che, il 6 settembre 2020, a Scafati, distrusse un'automobile parcheggiata in via Sandro Pertini, all'interno di un parco residenziale.

Si tratta di un uomo residente nel napoletano, di 47 anni, finito a processo per l'accusa di incendio in concorso.

L'accusa muoveva l'ipotesi di reato a due persone, ma solo una fu individuata, con il secondo complice sfuggito all'attività investigativa e rimasto nell'ombra. L'uomo provocò un incendio ad una Citroen parcheggiata in strada. Le fiamme distrussero l'auto e crearono un pericolo anche alla pubblica incolumità, così come contestato dall'organo inquirente. Ad indagare dopo apposita denuncia furono i carabinieri della tenenza di Scafati, che riuscirono attraverso una specifica attività, fatta anche di intercettazioni e acquisizione di tabulati telefonici, ad individuare uno dei due uomini coinvolti nell'incendio del veicolo. L'attività di polizia giudiziaria condusse alla sua identificazione, con l'informativa poi trasmessa in Procura, a Nocera Inferiore. Sconosciute le ragioni dell'incendio, che saranno presumibilmente chiarite, ora, in dibattimento.