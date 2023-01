Il sindaco Cristoforo Salvati azzera la giunta e supera in consiglio comunale lo scoglio dell'approvazione delle due variazioni di bilancio per vari argomenti tra il piano delle opere pubbliche e le manifestazioni natalizie. Fratelli d'Italia si spacca. Luca Maranca, capogruppo e consigliere provinciale, pressato per tutta la seduta, non cede e si astiene. «Quando ho segnalato - ribadisce Maranca - la necessità di una discontinuità non sono stato ascoltato. Sono stato eletto dal popolo e rimango del mio pensiero». Teresa Cirillo annuncia voto favorevole «considerando le dimissioni in linea con l'atto di discontinuità richiesto». Nel voto però, con Salvati con i numeri sempre contati, è ago della bilancia all'opposizione la sparizione di Paolo Attianese, uno dei consiglieri, con Vaccaro e il grillino Sarconio, dell'ex assessore Gennaro Avagnano.

Le mosse avranno conseguenze per la nuova giunta che disegnerà i nuovi equilibri. In aula è alta tensione per le possibili conseguenze della Corte dei Conti sugli ex assessori in caso di mancata approvazione delle delibere. Dall'opposizione Nicola Cascone annuncia la contrarietà al voto: «nulla è cambiato rispetto alla seduta del 29 dicembre». Michele Russo, di Insieme per Scafati, denuncia «la mancata urgenza della ratifica». Salvati spiega: «Le due delibere ci hanno consentito di andare avanti con l'attività amministrativa e incassare finanziamenti per milioni di euro per progetti e opere pubbliche che altrimenti avremmo perso se il consiglio non ratifica ci saranno conseguenze gravi». E ancora: «L'azzeramento della giunta è scelta inevitabile perché risponde alle richieste della maggioranza... con l'augurio di una squadra forte e condivisa». Dal centrosinistra Michele Grimaldi è una furia: «In aula l'ennesimo schiaffo alla dignità. Capitano cose ignobili come la fuga di un consigliere al momento del voto».