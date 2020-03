Manifesta lievi segnali di miglioramento la casalinga di Scafati trovata dal marito, in casa, con la gola tagliata e attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono sempre gravi, ma nella giornata di ieri i medici hanno rilevato un lieve miglioramento del quadro clinico generale, che fa ben sperare. L'intervento a cui era stata sottoposta la donna l'altro ieri mattina aveva consentito di ricostruire la trachea, che era stata lesionata, e di bloccare la forte emorragia che si era generata, con la legatura dei vasi sanguigni recisi. A preoccupare i medici, ad operazione terminata, era stato un problema polmonare che sembrava poter compromettere il quadro clinico. Gli accertamenti eseguiti nella giornata di ieri hanno, invece, confermato i segnali di miglioramento che, seppur lievi, alimentano speranze. La casalinga, 44 anni, madre di due bambini piccoli, era stata trovata dal marito agonizzante e con la gola tagliata, riversa sul pavimento del bagno di casa, in via Manzoni vicinale Fratta, frazione Bagni, poco dopo le 6 di giovedì. Erano stati i familiari a lanciare l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore. Come si sia procurato quel taglio profondo alla gola la mamma di Scafati è ancora un mistero. Il lavoro degli investigatori prosegue, senza escludere ipotesi. I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, stanno vagliando ogni elemento acquisito per cercare di far luce sulla vicenda, accertando se si sia trattato di un tentativo di suicidio o meno.

Il marito della donna, un operaio di 46 anni, è stato sentito a lungo dagli inquirenti, insieme agli altri familiari della coppia. L'uomo ha più volte confermato la sua versione, riferendo di aver trovato la moglie in bagno, agonizzante, con il taglio alla gola e di aver subito lanciato l'allarme. Accanto al corpo della donna è stato trovato un coltello. È l'arma impugnata dalla mano che ha tagliato la gola alla casalinga di Bagni. Un taglio di circa dieci centimetri, che ha provocato una forte emorragia, bloccata poco dopo in ospedale, in sala operatoria, grazie al tempestivo intervento dell'equipe chirurgica del reparto di Otorinolaringoiatria (chirurghi Francesco Faiella e Giuseppe Di Mauro). Sembra che la 44enne fosse cosciente quando è arrivata al pronto soccorso dell'Umberto I. In stato di choc, con lo sguardo terrorizzato, ma cosciente. Non sembra soffrisse di depressione. Bruna, sempre sorridente, una vita dedicata alla famiglia, la casalinga è legatissima al marito e ai figli. «Mio marito e i miei figli sono la mia vita», è la frase che campeggia sul suo profilo Facebook.

