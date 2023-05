Campagna elettorale al rush finale a Scafati. Questo pomeriggio alle 16:30 a piazza Vittorio Veneto arriverà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per la chiusura della campagna elettorale di Cristoforo Salvati, in campo per Fratelli d’Italia.

«È il momento delle scelte - annuncia Salvati - Dopo 4 anni passati a lavorare per il rilancio sappiamo benissimo cosa fare. Un filo diretto con interlocutori di governo porterà solo benefici alla città. Al ministro ho chiesto un intervento sul Real Polverificio Borbonico di cui non vogliamo perdere la connotazione scafatese. Nel programma culturale il rilancio della fonte miracolosa, i presepi viventi e la villa di Popidio». Tra Fratelli d’Italia e Forza Italia nei giorni scorsi anche un botta e risposta tra il consigliere provinciale Carmine Amato e l’onorevole Annarita Patriarca, coordinatrice locale di Forza Italia.

Amato ha contestato la scelta didi Forza Italia e dididi puntare susu cui pende una vicenda giudiziaria e la mancanza di confronto per un candidato unitario del centrodestra. Patriarca replica: «Dialogo con tutti tranne che con FdI». Poi ha difeso Aliberti, «candidabile, elegibile e capace di governare la città per 5 anni» stigmatizzando il diktat di FdI di puntare solo su Salvati e ricordando la presenza di una coalizione con Aliberti a testimonianza dei dialoghi intercorsi.Aliberti chiuderà la campagna elettorale questa sera alla galleria commerciale Plaza. «Il mio primo atto sarà l’adesione alla rottamazione dei tributi per dare una possibilità a chi può pagare senza esser vessato». In serata primo dei due appuntamenti di chiusura della campagna elettorale perche ha incontrato gli elettori nella sala Don Bosco con al fianco il sindaco di Bacoli. Carotenuto ricorda: «Abbiamo percorso in lungo e in largo la città raccontando idee e progetti. Mai contro qualcuno ma sempre per la città. Ora tocca all’elettorato». Dal candidato dei moderatil’annuncio del comizio finale questa sera nello spazio antistante la villa comunale. All’appuntamento come ospite lo speaker ufficiale dello stadio Maradona,. Scarlato sprona gli elettori: «Ora è il momento che Scafati vinca il suo personale scudetto. La città può ritagliarsi un ruolo da protagonista con un polo turistico e culturale».dal Pd prepara il comizio finale questa sera a largo Marano. Nella giornata di ieri per lui due appuntamenti. Il primo con l’assessore regionale alla pubblica Istruzione Lucia Fortini «dalla parte della scuola e della comunità» e il secondo con il deputato dem Matteo Orfini per il rilancio culturale tra identità e memoria.