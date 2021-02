E' stato intercettato e fermato dalla polizia locale un autocarro di provenienza ucraina, che trasportava merci senza la dovuta autorizzazione. Per il conducente è scattata una multa di oltre 4000 euro, con la contestazione di trasporto illecito internazionale. L'operazione è stata condotta dagli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Salvatore Dionisio, nel fine settimana. Il veicolo trasportava merci per conto terzi senza l'autorizzazione. I colli stoccati nel cassone del mezzo, circa una cinquantina, sono stati sottoposti a fermo amministrativo insieme al veicolo per un periodo di circa tre mesi.

L'uomo, residente in Ucraina, dovrà rispondere di una sanzione amministrativa di 4130 euro a seguito di quanto riscontrato. Il blitz con monitoraggio ha registrato i provvedimenti sul filone del settore dei trasporti, con una più ampia operazione di controllo del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati: «Abbiamo chiesto al comandante Dionisio di intensificare l'attività soprattutto nel fine settimana convinti, coem siamo, che la presenza costante in strada delle pattuglie e dei nostri agenti sia indispensabile per far si che i cittadini avvertano una maggiore percezione di protezione e tutela». All'interno del furgone è stata trovata merce di vario tipo: dall'abbigliamento alle derrate alimentari, ma anche soldi. Un "corriere abusivo", così come ritenuto dalla polizia municipale, ora finito sotto sequestro e oggetto di un'indagine della Procura di Nocera Inferiore.

