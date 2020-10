Era accusata di calunnia per aver accusato l'uomo che l'aveva investita. E' stata assolta dopo sette anni. La storia risale al luglio del 2013 e vede protagonista una giovane donna brasiliana tamponata da un automobilista mentre si trovava in sella allo scooter, a Nocera Inferiore. La donna, residente a Scafati, finì a terra a seguito del sinistro, costretta poi subito dopo a diversi giorni di ricovero per via delle ferite riportate. La vittima sporse poi denuncia contro ignoti, perchè chi l'aveva colpita non si era fermato a prestarle soccorso.

In un primo momento, infatti l'uomo si era allontanato per permettere alle altre auto di circolare, poi era ritornato sul posto dopo pochi minuti, fornendo una dichiarazione agli agenti della polizia municipale per aiutarli a ricostruire la dinamica del sinistro. In quel momento, però, la donna era stata già trasferita in ospedale, all'Umberto I, senza venire a conoscenza del prosieguo dei fatti. Da lì la denuncia contro ignoti, che per lei si trasformò successivamente in un'accusa per calunnia, avendo accusato falsamente quell'uomo che l'aveva investita, di non averle prestato soccorso. La donna è stata assolta dal giudice monocratico di Nocera Inferiore. Nel dibattimento era difesa dai legali Massimo Balzano e Sofia Pisani, che hanno dimostrato la buona fede dell'imputata, considerando che prima del ritorno dell'investitore sul luogo dell'incidente, era già stata portava via in ambulanza. Il processo, che ha registrato anche la testimonianza di diversi testimoni, si è chiuso dopo sette anni. Al banco degli imputati c'era la donna che era stata investita. Le motivazioni non sono state ancora depositate, ma non è escluso che a convincere il giudice per l'assoluzione sia stata la tesi degli avvocati difensori. La donna infatti presentò denuncia contro ignoti, senza indicare le generalità dell'uomo che l'aveva investita.

