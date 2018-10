Martedì 2 Ottobre 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 12:00

SCAFATI - Si è barricato in casa e minaccia di farsi saltare in aria. Le forze dell'ordine, con l'aiuto dei vigili del fuoco, stanno ancora cercando di accedere nell'abitazione di un ex poliziotto in pensione, che da circa due ore è barricato in un appartamento di via Capone. L'uomo, affetto da problemi psichici, minaccia di uccidersi e di far saltare in aria l'intero stabile. Sul posto, i carabinieri della tenenza di via Oberdan e gli agenti della polizia locale che hanno iniziato una lunga mediazione per cercare di far desistere l'ex poliziotto dalle sue folli intenzioni.