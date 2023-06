Scafati, torna a casa con una ferita alla testa e sviene davanti ai genitori: è giallo

È arrivato ieri notte al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore con un profondo trauma cranico. Privo di conoscenza, in condizioni gravissime. Accompagnato dai genitori che non sanno cosa sia successo al proprio figlio. È in prognosi riservata un ventenne di Scafati, che potrebbe essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il condizionale è d'obbligo, visto che i carabinieri non hanno alcun elemento per dare per certa questa ipotesi.

A disposizione degli investigatori ci sarebbe solo il racconto dei genitori del giovane, i quali avrebbero riferito di aver visto il figlio rientrare a casa ferito e sanguinante e di essersi subito attivati per accompagnarlo in ospedale, temendo per la sua vita. Il ragazzo, stando a quanto riferito dai familiari, non avrebbe neppure avuto il tempo di spiegare cosa gli fosse successo perché una volta arrivato a casa avrebbe perso i sensi. Le sue condizioni sono ritenute critiche dai medici dell'ospedale di Nocera Inferiore che non hanno ancora sciolto la prognosi. Disperati i genitori che vogliono sapere cosa sia successo. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della tenenza di via Oberdan, che indagano sul caso, sembra farsi strada l'ipotesi dell'incidente stradale.