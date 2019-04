Sabato 6 Aprile 2019, 20:29

Fiamme in un appartamento, al piano terra di un condominio. Evacuato l'intero stabile per consentire le operazione di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco. È accaduto intorno alle 13 di oggi in via Dante Alighieri, a Scafati. Tanta la paura per i residenti della zona. In casa c'erano una donna e suo figlio piccolo quando è divampato il rogo. A scatenare le fiamme, secondo quanto riferiscono i carabinieri, è stata una stufa a gas che, cadendo, avrebbe preso fuoco, seminando distruzione all'interno dell'appartamento.