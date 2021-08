Indossava giaccone della polizia municipale, giovane va a processo

SCAFATI. Rischia il processo per una serie di accuse legate a falso e illecita detenzione di materiale di Stato. In particolare a finire sotto sequestro nel corso di un accertamento nei riguardi di un giovane di Scafati, di 31 anni, furono oggetti appartenenti a corpi di polizia. Era il 26 maggio del 2017, quando i carabinieri trovarono capi di abbigliamento e distintivi dei corpi di polizia, insieme ad oggetti utili a simularne la funzione stessa.

Il ragazzo aveva con sè un giaccone con la scritta sul dorso "polizia municipale", facendo scattare l'accusa per detenzione illecita di parti di uniformi e oggetti destinati ad armamento ed equipaggamento delle forze armate nazionali. Nello specifico, una "cintura con placca di ferro riportante la fiamma dell'arma dei carabinieri, un porta manette fuori ordinanza con numero seriale e un porta manette in cuoio di colore bianco".

Ancora, nella stessa circostanza il ragazzo possedeva anche un'arma impropria, come un coltello modello pugnale da guerra, lungo complessivamente trentadue centimetri, con foderino annesso. Il materiale trovato nel corso dell'accertamento finì così in un'informativa dei carabinieri, durante una perquisizione svolta di rito a cura degli uomini della tenenza carabinieri di Scafati, poi sotto sequestro dietro disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il ragazzo è ora attesa la fase successiva alla chiusura dell'indagine, con l'udienza preliminare dinanzi al gip.