Maltrattamenti commessi su di un minore, un 55enne di Scafati è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore. Le accuse che lo riguardano risalgono al 2015, ai danni del figlio piccolo. All’epoca dei fatti, di 10 anni. Stando all'inchiesta, l’indagato avrebbe più volte maltrattato il ragazzino, che si sarebbe rifiutato di vivere con lui. La ragione era legata alla separazione della coppia, durante la quale il piccolo avrebbe espresso la volontà di voler stare con la madre. Una volontà, quella del minore, manifestata - stando alle accuse - nei suoi comportamenti quotidiani, di ribellione verso l’altro genitore.

Atteggiamenti che l’uomo avrebbe gestito però con la violenza. Secondo il capo d’imputazione, il 55enne avrebbe più volte insultato il figlio. Per poi arrivare a sedersi sullo sterno del piccolo, ogni qual volta lo stesso si ribellava, schiacciandolo ed impedendogli di muoversi, facendogli mancare il fiato. Un gesto che avrebbe provocato al ragazzo anche vomito. Quei comportamenti del padre, stando alle accuse, avrebbero rappresentato l'unico modo per «domare» l’irruenza del figlio, che avrebbe a quel punto vissuto in un clima di sofferenze fisiche e morali. L’inchiesta fu condotta dai carabinieri della tenenza di Scafati. Ora il processo, ottenuto dietro richiesta della Procura, con un lavoro investigativo dei militari e una relazione dei servizi sociali. L'imputato avrà invece la possibilità, ora, di difendersi durante il dibattimento dalle accuse che gli vengono mosse.

