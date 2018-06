Lunedì 4 Giugno 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 12:08

SCAFATI - Era stata rubata un anno fa, nel napoletano. Giorni fa, è stata ritrovata a Scafati. La scoperta l'ha fatta la polizia municipale. La vettura era in sosta lungo un marciapiede in via Poggiomarino. Lo sportello era aperto e al suo interno non vi erano documenti, solo il quadro del comando visibilmente forzato. Il telaio, ex italiano, risultava radiato per un’esportazione in Polonia. La targa posteriore di nazionalità ucraina risultava apparentemente originale, mentre quella anteriore era composta di carta. L'auto aveva anche il blocco dell'accensione divelto. Le indagini sono ora concentrate sulla persona che era fisicamente alla guida del mezzo: il sospetto è che possa trattarsi di un extracomunitario. Sul veicolo sono in corso accertamenti per verificare se sia stata usata per commettere qualche crimine.