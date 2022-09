Gli agenti del commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Cappelle a Scafati presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto un contenitore in vetro con circa 72 grammi di marijuana.

L’uomo, un 37enne di Scafati, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.