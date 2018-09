Domenica 2 Settembre 2018, 15:41

SCAFATI - Lo scooter glielo aveva rubato, anche se per poco, nel giorno del suo compleanno. Dinanzi al locale dove stava festeggiando con amici e parenti. Poi l'arresto. Il protagonista è uno scafatese di 34 anni, S,C, le iniziali, volto noto alle forze dell'ordine, arrestato giorni fa dai carabinieri della compagnia di Pompei. Già noto per reati contro il patrimonio, il 34enne dell'Agro nocerino è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza a firma del gip del tribunale di Torre Annunziata. Grazie ai fotogrammi provenienti da alcune telecamere di sorveglianza, il 34enne è stato identificato mentre rubava una Vespa, in sosta davanti a un ristorante. Nel locale c'era il proprietario del mezzo, impegnato a festeggiare i suoi 40 anni. L'amara scoperta a festa terminata, quando uscendo dal ristorante, non ha più trovato la vespa, denunciando l'accaduto ai carabinieri. Lo scooter è stato rinvenuto giorni dopo, in un’area nelle disponibilità del 34enne. Dopo le verifiche di rito, è stato restituito al proprietario. Il ragazzo scafatese, invece, è stato rinchiuso in carcere.