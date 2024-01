Scafati, ok dal Consiglio di Stato: il Comune può proseguire i lavori nell'area Pip

Con ordinanza n. 224/2024, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Campania Salerno che aveva dichiarato il diritto alla retrocessione totale dei terreni dei ricorrenti e dichiarato l’inefficacia del Piano degli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate, a Scafati. Il Comune di Scafati potrà così proseguire l’iter per il completamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’area industriale in questione (primo stralcio funzionale).

«Oggi – ha dichiarato il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - dimostriamo che non foraggiamo professionisti amici come una certa opposizione aveva fatto intendere con la violenza verbale di chi prova a strumentalizzare anche l'incarico dato ad un avvocato, un professionista, un professore universitario al quale abbiamo affidato un'opera così importante con il PiP e che si mette a disposizione della pubblica amministrazione con un tariffario minimo solo per passione e spirito di collaborazione».