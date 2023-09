Sabato 16 settembre Scafati si candida a diventare epicentro regionale e nazionale dei discorsi sulla famiglia e il rispetto dei diritti. In programma lo “Scafati Pride 2023”, organizzato da un collettivo di associazione con il “Pride Vesuvio Rainbow”, e la 16° edizione del “Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie e per la famiglia” da Scafati a Pompei promosso da Rinnovamento dello Spirito Santo con le prelature pontificie di Pompei e Loreto, l’Ufficio nazionale per la Pastorale e la Famiglia della Cei e il forum nazionale delle associazioni pastorali. L’evento, in programma contemporaneamente anche a Loreto, ritorna dopo la pandemia, durante la quale è stato svolto nelle singole diocesi. Lo “Scafati Pride 2023” partirà alle 16:30 a piazza Madre Teresa di Calcutta, antistante la galleria commerciale “Plaza”. Madrine l’ex senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, promotrice della legge n. 76 del 2016 istitutrice delle unioni civili, e Giulia Molino, finalista nel 2020 del talent Amici ed oggi pronta per il musical “Mare Fuori”. Sulla tappa finale dello “Scafati Pride 2023” organizzatori e amministrazione comunale divergono. Per gli organizzatori c’è l’ok della Prefettura di Salerno e della Questura per la centrale piazza Vittorio Veneto. Per il sindaco Pasquale Aliberti, la tappa finale è piazzale Aldo Moro. La decisione finale spetterà alla Questura di Salerno.

Alla conferenza stampa di presentazione del Pride presenti gli organizzatori, la madrina Giulia Molino e il sindaco Pasquale Aliberti. Danilo Di Leo, primo sposo gay a Napoli, presidente del “Pride Vesuvio Rainbow” e marito di Antonello Sannino, del coordinamento Campania Rainbow e presidente di Arci Gay Napoli presente alla conferenza, annuncia: «C’è bisogno di affrontare tematiche come il diritto libero ad amare. Io non scelgo di esser gay. Io scelgo di esser libero. Purtroppo però il Pride fa ancora paura. C’è tanta discriminazione. Abbiamo scelto Scafati perché pensiamo che in provincia è più necessario stare accanto ai giovani nelle loro scelte di amare». Alla manifestazione il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, Città Metropolitana di Napoli e di molti altri enti. Dall’associazione scafatese Corto Circuito con Manuel Masucci ricorda le emergenze, dalla Sanità all’Ambiente, e rivendica una maggiore presenza di assistenza, sociale, legale e sanitaria, alle vittime di discriminazioni e violenze. «Il supporto istituzionale è fondamentale - ricorda Pierpaolo Patti del circolo cittadino di Sinistra Italia - Scafati negli anni però ha perso le migliori qualità. Chi è rimasto oggi ci osteggia. Noi vogliamo però testimoniare l’orgoglio di una città emancipata».

Il sindaco Pasquale Aliberti rilancia: «Penso che Scafati vuole lanciare un messaggio in una città con tante comunità diverse. Nella stessa giornata anche la marcia di Rinnovamento dello Spirito Santo. Io però non voglio parlare di inclusione perché significa uscire dal ghetto. Voglio il dialogo e il rispetto per convivere tutti insieme. Voglio giudizio che diventa confronto in una città libera». La madrina Giulia Molino detta il suo pensiero: «Voglio sperare in una Scafati libera oltre il Pride perché ho paura di far crescere un figlio in una società che non tutela l’amore». Alle 14 di sabato pomeriggio presso l’area mercatale di via della Gloria il via al raduno nazionale delle famiglie verso Pompei di Rinnovamento dello Spirito Santo. Alla base l’esortazione “Amoris Laetitia” di Papa Francesco: «La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola e la comunione per far crescere l’amore e convertirsi sempre di più in tempio dove abita lo Spirito».